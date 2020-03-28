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Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области

Ранее регион возглавлял Куанышбек Искаков.

Фото : liter.kz28 марта 2020, 10:37

Гульшара Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области, передает zakon.kz.

Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну акимом Кызылординской области, - говорится в сообщении Акорды.

27 марта сообщалось о возможном задержании уже бывшего акима региона Куанышбека Искакова.


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