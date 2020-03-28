Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области
Ранее регион возглавлял Куанышбек Искаков.
Фото : liter.kz28 марта 2020, 10:37
Гульшара Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области, передает zakon.kz.
Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну акимом Кызылординской области, - говорится в сообщении Акорды.
27 марта сообщалось о возможном задержании уже бывшего акима региона Куанышбека Искакова.
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