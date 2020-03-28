ЖК Асыл Арман в Алматинской области закрыли на карантин

Жителям подъезда запрещено покидать комплекс.

В ЖК Асыл - Арман 6 дом, 4 подъезд закрыт на карантин, сообщает zakon.kz.

Такие меры принимают из-за того, что в ЖК был обнаружен заболевший короновирусом Covid-19. Жителям вышеуказанного подъезда запрещено покидать комплекс, принимать гостей, работающим жильцам данного подъезда необходимо предупредить своих работодателей о сложившейся ситуации.

Инструкции для человека, который находится на домашнем карантине

1. Не выходить из дома.

2. Исключить посещение посторонними.

3. Проводить проветривание помещений жилья не менее 2 раз в сутки.

4. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.

5. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

6. По возможности, использовать отдельный туалет.

7. При появлении температуры или признаков недомогания необходимо вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Карантин будет действовать в течение 14 календарных дней и при необходимости будет продлен.

СМИ, пользователям соцсетей и мессенджеров необходимо соблюдать законодательства РК в условиях чрезвычайного положения.

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым от 15 марта 2020 года № 285 в Республике Казахстан введено чрезвычайное положение. За распространения заведомо ложной информации, нарушителей режима карантина будут привлекать в ответственности

Учитывая сложившиеся обстоятельства, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, выполняющее функции контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации, уведомляет о том, что в условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушения законодательства Республики Казахстан, в том числе и ответственность средств массовой информации.

В частности, согласно части 2 статьи 456-1 КоАП РК установлена административная ответственность за размещение заведомо ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

При этом согласно подпункту 9) статьи 57 КоАП совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах признается обстоятельством, отягчающим ответственность за административные правонарушения.

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