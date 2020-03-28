Более 200 человек за день были привлечены к ответственности за нарушения карантина в РК

74 из них арестованы.

Более 200 человек за день были привлечены к ответственности за нарушения карантина, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы видим как много людей игнорируют требования о самоизоляции. Например, вчера за один день 237 человек были привлечены к ответственности за нарушения режима карантина. 74 из них арестованы, — сообщил Абаев.

На сегодня, по его словам, 1 899 человек на стационарном карантине.

Более 6 тыс. человек были контактными. Из них 95 % установлены. Мы находимся в той точке, когда распространение вируса может приобрести серьезные масштабы. В борьбе с вирусом мы потеряли нашу гражданку. В группе риска наши бабушки и дедушки. Даже если мы не боимся за себя, необходимо подумать о взрослых. На сегодня лучшая борьба от вируса – соблюдение карантина, — уточнил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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