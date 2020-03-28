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Абаев: За работу и кредиты не переживайте, государство не оставит в беде

Министр подчеркнул, что на сегодня продлены сроки предоставления налоговых деклараций до 30 апреля.

Фото : Хабар 2428 марта 2020, 16:26

За работу и кредиты не переживайте, государство не оставит граждан в беде, заявил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Наша расслабленность и халатность может привести к дефициту больничных коек. Важно не допустить этого. Давайте беречь себя и своих близких. За работу, за кредиты, за бизнес не переживайте. Государство поможет и не оставит вас в беде, - сказал он.

По его словам, на сегодня приостановлены налоговые проверки и рассмотрения дел по административным правонарушениям, продлены сроки предоставления налоговых деклараций до 30 апреля.

Помимо этого из государственного фонда социального страхования будет выделено порядка 200 млрд тенге для ежемесячных выплат в размере 1 МЗП для тех, кто лишился работы.

Мы поможем пенсионерам с лекарствами, малоимущим будет оказана помощь с продуктами первой необходимости, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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