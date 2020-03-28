Коварный разрушитель

Коронованный вирус уже обошелся миру в десятки миллиардов долларов, и это только начало, предупреждают экономисты.

Коронавирус - тема номер один в мире. О нем говорят сейчас все политики и пишут все мировые СМИ.

Всем уже понятно, что он не делит людей по паспортам, доходам, возрасту и социальному положению. В целях предотвращения распространения инфекции, все массовые мероприятия, в том числе все международные спортивные соревнования и внутренние чемпионаты стран после недолгих раздумий были отменены или приостановлены на неопределенный срок. Этот неклеточный инфекционный агент провоцирует то, что раньше могли сделать лишь Мировые войны. Олимпийский огонь зажгли, но добраться до точки назначения ему не суждено.

Так на этой неделе было озвучено, что Международный олимпийский комитет согласился отложить проведение Олимпийских игр–2020 в Токио из-за вспышки коронавируса

Исходя из соображений, чтобы атлеты пришли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Олимпиаду примерно на год, — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ (цитата по "РИА Новости").

И если отсутствие спортивных мероприятий пережить можно, то с последствиями спада мировой экономики, по утверждению специалистов, будет справиться сложнее. От него уже страдают, как развитые страны с сильной экономикой, так и развивающиеся. Коронованный вирус уже обошелся миру в десятки миллиардов долларов, и это только начало, предупреждают экономисты.

Они предупреждают, что надвигающийся экономический спад способен оказаться более разрушительным для благосостояния населения планеты, чем финансовый крах десятилетней давности, поскольку на этот раз проблемы шире и глубже.

Побочные эффекты коронавируса на планете. Собрали корреспонденты "Первого канала "Евразия". Не пропустите в это воскресенье в 20:00 в программе "Аналитика".

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