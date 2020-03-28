Как выявляют контактных в Казахстане рассказал Камалжан Надыров

О комендантском часе речь не идет, - вице-министр Минздрава.

COVID-19 продолжает распространятся по Казахстану. Вице-министр Министерства здравоохранения РК Камалжан Надыров в интервью на канале Минздрава РК в Facebook рассказал, как выявляются зараженные и контактные по стране, сообщает zakon.kz.

Основная нагрузка легла на Нур-Султан и Алматы. Но в зоне риска весь Казахстан. По словам Камалжана Надырова два с половиной месяца в Минздраве РК наблюдали и изучали опыт борьбы с коронавирусом в других странах, поэтому было время подготовится. Тогда же был разработан план в какой момент необходимо вводить карантин.

Штабы готовы, койки развернуты, регионы готовы, - заверил вице-министр

В страну продолжают прибывать самолеты, выявляются больные и контактные. Но есть те, кто уже разъехался по другим городам и поселкам. У многих казахстанцев возникает резонный вопрос - как находят зараженных и контактных?

Алгоритм отработанный. Каждый приезжающий заполняет специальную анкету. Это обязательная процедура. Этих людей берут на медицинское наблюдение уже на местах. Если появляются трудности с их нахождением, подключаются исполнительные власти, проще говоря, полиция. Работа идет хорошо, все контактные лица, на данный момент, установлены. Те, кто подлежит госпитализации – госпитализированы, - сказал Камалжан Надыров.

Здесь же он отметил, что о комендантском часе в стране речи не идет. Просто вводятся дополнительные ограничительные меры.

Но необходимо отметить, что от того насколько ответственно люди будут соблюдать меры по самоизоляции, зависит сколько продлится карантин.

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