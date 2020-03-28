С 5 очагов сняты ограничения в Алматы 

В Алматы - 22 зоны очага коронавирусной инфекции.

По данным Департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, в связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течении которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 5 очагов, сообщает zakon.kz.

Сняты ограничительные меры по следующим адресам:

- Медеуский район - ул. Зенкова, 59;

- Турксибский район - мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас Канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а.

По состоянию на 28 марта, 19:00 часов, на территории Алматы - 22 зоны очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 2 очага заражения расположен по адресу мкр. Жетысу-2, 70а; мкр. Мамыр-4, 313.

В Алатауском районе - 5 очагов заражения расположен по адресу мкр. Заря-Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр. Аккент, 7; мкр. Акбулак, 9; ул. Жасыл Желек, 13; ул. Тойшибек Батыра, 121.

В Алмалинском районе - 3 очага по адресам ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7.

В Медеуском районе - 4 очага по адресам ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; ул. Кунаева, 62; мкр. Самал - 3, 25.

В Жетысуском районе - 4 очага по ул. Енликгул, 34а; ул. Волочаевская, 51; ул. Помяловского, 25; мкр. Кулагер, 45.

В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага по следующим адресам - мкр. Жулдыз, 45; мкр. Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 1 очаг по адресу: ул. Тургут-Озала, 242.

В Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: ул. Береке 1/97.

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