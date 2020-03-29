В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 251 человек
Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11.35 часа 29 марта 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.
Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией: в г. Нур -Султан - 16 случаев, в г. Алматы - 4 случая, в Атырауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава.
На сегодняшний день в стране подтверждены 251 случаев регистрации коронавируса, из них:
г. Нур-Султан – 151 случаев,
г. Алматы – 64 случаев,
Карагандинской области - 7 случаев,
Атырауской области - 6 случаев,
Акмолинской области - 6 случаев,
Жамбылской области - 3 случая,
г.Шымкент - 2 случая,
Восточно - Казахстанской области - 2 случая,
Алматинской области - 4 случая,
Актюбинской области - 1 случай,
Северо - Казахстанской области - 1 случай,
Павлодарской области -1 случай,
Мангистауской области - 1 случай,
Кызылординская области - 2 случая.
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