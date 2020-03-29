В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 251 человек

Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11.35 часа 29 марта 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.

Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией: в г. Нур -Султан - 16 случаев, в г. Алматы - 4 случая, в Атырауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодняшний день в стране подтверждены 251 случаев регистрации коронавируса, из них:

г. Нур-Султан – 151 случаев,

г. Алматы – 64 случаев,

Карагандинской области - 7 случаев,

Атырауской области - 6 случаев,

Акмолинской области - 6 случаев,

Жамбылской области - 3 случая,

г.Шымкент - 2 случая,

Восточно - Казахстанской области - 2 случая,

Алматинской области - 4 случая,

Актюбинской области - 1 случай,

Северо - Казахстанской области - 1 случай,

Павлодарской области -1 случай,

Мангистауской области - 1 случай,

Кызылординская области - 2 случая.

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