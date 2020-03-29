Землетрясение произошло в Алматинской области
Эпицентр землетрясения расположен в 390 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.
Фото : 24kz29 марта 2020, 12:47
Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зарегистрировала землетрясение в 10 часов 51 минуту, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 390 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.36° с.ш. 72.90° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, − говорится в сообщении СОМЭ.
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