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Землетрясение произошло в Алматинской области

Эпицентр землетрясения расположен в 390 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.

Фото : 24kz29 марта 2020, 12:47

Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зарегистрировала землетрясение в 10 часов 51 минуту, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 390 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.36° с.ш. 72.90° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, − говорится в сообщении СОМЭ.




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