В Алматинской области преступность снизилась на 40 процентов

Однако, 42 человека привлечены к административной ответственности.

Криминогенная обстановка в области стабильная. С начала введения в стране режима чрезвычайного положения преступность в регионе снизилась на 40, 7 процента, передает zakon.kz.

По данным Polisia.kz, снижение наблюдается по всем видам уголовных правонарушений, в том числе: – грабежи – 36, 8%; – хулиганства – 31,25%; – кражи чужого имущества-56,7%; – изнасилование: -33,3%; – скотокрадство: -25,5 %; – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 21,8% – угоны автотранспортных средств – 22,2% и др.

К примеру, на территории рынка Алтын Орда совершена 1 кража, которая, к слову, сразу же по “горячим следам” была раскрыта. Всего же в отчетном периоде по Карасайскому району зарегистрировано 29 краж чужого имущества, а в аналогичном периоде прошлого года зафиксировано 74 аналогичных преступлений.

Между тем, необходимо отметить, что с начала действия чрезвычайного положения в Алматинской области в целом убийства и разбойные нападения не зарегистрированы.

17 блокпостов выставлены на выезде из города Алматы, задача которых является обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности, а также профилактика распространения коронавирусной инфекции. Наибольшее количество постов установлены в Карасайском районе Алматинской области.

Стоит отметить, что на территории данных постов преступлений к этому времени не зарегистрированы. Однако, за допущение правонарушений, 42 человека привлечены к административной ответственности по ст. 476 КРКобАП, из них 40 – за нарушение особого режима въезда и выезда, 2 человека за нарушение запрета на проведение массовых мероприятий. К 30 из них применена санкция в виде административного ареста от 3 до 10 суток, остальные – оштрафованы на 10 МРП.

Кроме этого, на выездах в город Талдыкорган, в Илийском и Карасайском районах организована работа пеших патрулей, которые контролируют общественный порядок.

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