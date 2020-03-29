С 30 марта Караганду закроют на карантин

Также закрываются города Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай.

Пять городов Карагандинской области закроют на карантин, передает корреспондент zakon.kz.

- Уважаемые жители Карагандинской области, мною подписано постановление о введении карантина в следующих городах: Караганда, Сарань, Шахтинск, Абай, Темиртау. На текущий момент зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом. Все они выявлены в Караганде. Но, учитывая, что 20% жителей городов-спутников приезжают в Караганду на работу и прочим делам, карантин в этих городах принят, чтобы максимально не допустить распространения коронавируса дальше, - сказал на брифинге руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров.

По его словам, карантин будет введен с 00:00 часов 30 марта, то есть в ночь с воскресенья на понедельник.

Кроме того, будет направлено ходатайство в госкомиссию по закрытию авто и железнодорожного вокзалов, аэропорта, без ограничения спецрейсов. Также будем ходатайствовать об ограничении общественного транспорта и обеспечении полного оцепления карантинной зоны, - добавил он.

В Карагандинской области на 29 марта зарегистрировано 7 случаев коронавируса.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Необходимые лекарственные препараты есть в наличии в полном объеме. В Карагандинской области на сегодняшний день на карантине в круглосуточных стационарах находятся 509 человек. На домашнем карантине находится 421 житель, - рассказал Аскаров.

В ближайшее время жители Карагандинской области смогут сдать тест на коронавирус. Закуплено порядка 100 тысяч экспресс-тестов.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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