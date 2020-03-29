Пятеро человек уже выздоровели и выписаны на 14-дневный домашний карантин.

В Алматы зарегистрировано 67 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Пятеро человек уже выздоровели и выписаны на 14-дневный домашний карантин (трое мужчин, 1 женщина и 12-летний ребенок).

Итого, в городских инфекционных стационарах проходят лечение от коронавирусной инфекции 62 пациента.

Из вновь девяти выявленных пациентов шестеро являются контактными лицами с женщиной, прибывшей 19 марта рейсом "Минск - Алматы", и мужчинами, прибывшими рейсами "Дублин - Стамбул - Алматы" и "Стамбул - Алматы".

Самочувствие у 56 пациентов удовлетворительное. Состояние у одного взрослого остается тяжелым, у четверых - средней степени тяжести и у одного ребенка - средней степени тяжести с улучшением.

В целом, в провизорных центрах находятся 1032 пациента, в т.ч. дети - 122; на карантинной изоляции - 159 человек, на домашнем карантине - 1514.

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