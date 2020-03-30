С 30 марта на карантин закроют шесть городов Казахстана

Прекратят работу все непродовольственные магазины, частные и государственные детские сады, салоны красоты, общественные бани, сауны, букмекерские конторы и прочие заведения по оказанию услуг.

Какие города закроют на карантин с 30 марта и с какими дополнительными ограничениями столкнутся местные жители, рассказывает zakon.kz.

Из-за пандемии коронавируса в Казахстане закроют еще несколько городов на карантин.

С 30 марта будет закрыт Атырау. Власти ограничат въезд и выезд из города, а также время работы общественного транспорта.

Закроются салоны красоты, сауны и другие сферы предоставления услуг. Перестанут работать строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости. Они могут заниматься только доставкой.

Прекратится работа детских садиков.

Вместе с тем, в прежнем режиме работают продовольственные рынки и магазины, а также аптеки. Коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции работают без ограничений.

Такие же меры ввели и в пяти городах Карагандинской области: Караганде, Темиртау, Сарани, Абае и Шахтинске.

Начиная с этого дня жителям пяти городов запрещено собираться компаниями более трех человек, за исключение членов семьи. Ограничивается выход граждан из домов, за исключением покупки продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу.

Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу. Несовершеннолетним запрещается покидать дома без сопровождения взрослых.

До особого распоряжения будут закрыты все общественные места: парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки. Бизнес-центры будут работать с 10.00 до 15.00.

Кафе и рестораны могут работать лишь в режиме доставки.

Прекратят работу все непродовольственные магазины, частные и государственные детские сады, салоны красоты, общественные бани, сауны, букмекерские конторы и прочие заведения по оказанию услуг.

Транспортное сообщение между карантинными городами пока не приостановлено.

В Костанайской области нет зарегистрированных случаев заражения. Но власти региона на всякий случай 31 марта закроют въезд в область и установят там 10 пунктов пропуска, где будут дежурить полицейские и медицинские работники.

В области с сегодняшнего дня будут временно ограничены маршруты выездов в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Актюбинскую области, однако в эти регионы можно будет выехать, если есть медицинское направление. Автобусные перевозки между районами и городами области полностью прекращаются, - сказал начальник полицейской службы Курмет Мажикенов.

Эти ограничения продлятся до конца чрезвычайного положения, то есть до 15 апреля.

То же самое произойдет в Актюбинской области. Власти сообщили, что с 31 марта запрещается въезд и выезд всех видов транспорта и граждан на (из) территории Актюбинской области и города Актобе. Есть исключение для транзитного транспорта и транспорта с продуктами, лекарствами и медицинскими изделиями.

Руководителям организаций независимо от форм собственности рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, если есть такая возможность.

Приостанавливается деятельность всех детских садов, торговых центров за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек, парков, банных комплексов, санаторно-курортных объектов, салонов красоты, саун и массажных кабинетов, бильярдных залов, интернет-клубов, боулинг-центров, букмекерских контор, спортивных комплексов, футбольных полей и других объектов с массовым скоплением людей.

В этот список также входят все рынки, кроме продовольственных, свадебные салоны, залы торжеств.

Супермаркетам, гипермаркетам, объектам общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и другие) приостановить работу, за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений таких предприятий, - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости. Разрешается выходить за покупкой продуктов, лекарств, а также в случае, если необходима медицинская помощь.

Рекомендуется не собираться в группы более трех человек, за исключением членов семьи. Людям старше 65 лет предписано не выходить из дома.

В Алматы из-за широкого распространения коронавируса ужесточили требования к водителям. Теперь легковые машины должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, включая антисептики. Заполняемость такси должна быть не более 2-х человек, включая водителя. Пассажир и водитель должны размещаться в шахматном порядке (по диагонали) на максимально удаленном расстоянии. Водители должны носить маски.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 17:55 29 марта коронавирус подтвердился у 283 человека.

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