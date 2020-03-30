Еще один зараженный короновирусом в Актюбинской области

На сегодняшний день в стране подтверждены 284 случаев регистрации коронавируса.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 00.20 час. 30 марта 2020 г. в Казахстане. Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Теперь в Актюбинской области.

На сегодняшний день в стране подтверждены 284 случаев регистрации коронавируса, из них:

в городе Нур-Султан – 167 случаев,

в городе Алматы – 70 случаев,

в Карагандинской области - 7 случаев,

в Атырауской области - 12 случаев,

в Акмолинской области - 6 случаев,

в Жамбылской области - 3 случая,

в городе Шымкент - 2 случая,

в Восточно - Казахстанской области - 2 случая,

в Алматинской области - 6 случаев,

в Актюбинской области - 2 случай,

в Северо - Казахстанской области - 1 случай,

в Павлодарской области -1 случай,

в Мангистауской области - 1 случай,

в Кызылординская области - 2 случай,

в Западно - Казахстанской области - 2 случая.

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