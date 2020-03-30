Еще один зараженный короновирусом в Актюбинской области
На сегодняшний день в стране подтверждены 284 случаев регистрации коронавируса.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 00.20 час. 30 марта 2020 г. в Казахстане. Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Теперь в Актюбинской области.
На сегодняшний день в стране подтверждены 284 случаев регистрации коронавируса, из них:
в городе Нур-Султан – 167 случаев,
в городе Алматы – 70 случаев,
в Карагандинской области - 7 случаев,
в Атырауской области - 12 случаев,
в Акмолинской области - 6 случаев,
в Жамбылской области - 3 случая,
в городе Шымкент - 2 случая,
в Восточно - Казахстанской области - 2 случая,
в Алматинской области - 6 случаев,
в Актюбинской области - 2 случай,
в Северо - Казахстанской области - 1 случай,
в Павлодарской области -1 случай,
в Мангистауской области - 1 случай,
в Кызылординская области - 2 случай,
в Западно - Казахстанской области - 2 случая.
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