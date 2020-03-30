Неизвестный разбился на автомобиле каршеринга в Алматы
На место ДТП прибыли медики, которые госпитализировали одного пострадавшего в тяжелом состоянии.
Около 4-х утра в Алматы произошло ДТП с автомобилем каршеринга, сообщает zakon.kz.
Volkswagen Polo двигался по ул. Утеген батыра в южном направлении. На пересечении с улицей Жубанова, на крутом повороте Polo вылетел с дороги.
Проехав по тротуару машина перескочила арык и врезалась в дерево, после чего ее отбросило обратно, и снова в дерево.
На место ДТП прибыли медики, которые госпитализировали одного пострадавшего в тяжелом состоянии. Прибывший на место ДТП криминалист снял отпечатки пальцев с автомобиля.
Кем был пострадавший, водителем или пассажиром, установят сотрудники ДП, а также установят причину ДТП.
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