Неизвестный разбился на автомобиле каршеринга в Алматы

На место ДТП прибыли медики, которые госпитализировали одного пострадавшего в тяжелом состоянии.

Около 4-х утра в Алматы произошло ДТП с автомобилем каршеринга, сообщает zakon.kz.

Volkswagen Polo двигался по ул. Утеген батыра в южном направлении. На пересечении с улицей Жубанова, на крутом повороте Polo вылетел с дороги.

Проехав по тротуару машина перескочила арык и врезалась в дерево, после чего ее отбросило обратно, и снова в дерево.

На место ДТП прибыли медики, которые госпитализировали одного пострадавшего в тяжелом состоянии. Прибывший на место ДТП криминалист снял отпечатки пальцев с автомобиля.

Кем был пострадавший, водителем или пассажиром, установят сотрудники ДП, а также установят причину ДТП.

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