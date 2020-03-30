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В Казахстане приостановили 72-х часовой безвизовый режим для иммигрантов

Внесены изменения в правила въезда и выезда из РК.

Фото : 24kz30 марта 2020, 11:05

Правительство Казахстана своим постановлением от 27 марта 2020 года внесло изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В частности, в документе говорится: приостановить до 1 июля 2020 года действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан (…) в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

28 января 2020 года сообщалось о приостановлении 72-часового безвизового режима до 1 июля 2020 года для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза в части действия семидесятидвухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Казахстана.


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