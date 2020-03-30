Неделя началась с роста курса доллара на торгах

Доллар вырос на 2,12 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 марта средневзвешенный курс составил 447,94 тенге, передает zakon.kz.

Таким образом, доллар вырос на 2,12 тенге.

В пятницу, 27 марта, на вечерних торгах средневзвешенный курс доллара составил 445,82 тенге.

В обменниках доллар покупают/продают по 447-454 тенге, евро – 489-497 тенге.

При этом во многих обменных пунктах валюту не продают.

Между тем, мировые цены на нефть в понедельник утром показали снижение более чем на 4% по основным маркам.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 4,15%, до 26,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,6%, до 20,51 доллара за баррель.

Ночью стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!