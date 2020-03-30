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Неделя началась с роста курса доллара на торгах

Доллар вырос на 2,12 тенге.

Фото : finobzor.ru30 марта 2020, 11:28

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 марта средневзвешенный курс составил 447,94 тенге, передает zakon.kz.

Таким образом, доллар вырос на 2,12 тенге.

В пятницу, 27 марта, на вечерних торгах средневзвешенный курс доллара составил 445,82 тенге.

В обменниках доллар покупают/продают по 447-454 тенге, евро – 489-497 тенге.

При этом во многих обменных пунктах валюту не продают.

Между тем, мировые цены на нефть в понедельник утром показали снижение более чем на 4% по основным маркам.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 4,15%, до 26,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,6%, до 20,51 доллара за баррель.
Ночью стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель.


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