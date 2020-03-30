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Шашлыки жарили прямо на пр. Аль-Фараби в Алматы

Очевидец снял происходящее на видео, но в полицию позвонить не догадался, судя по всему.

Фото : кадр видео30 марта 2020, 11:40

Очевидцы сняли на камеру "пикник на дороге" в Алматы, передает zakon.kz.

Видео появилось на странице kris_p_brothers_official в instagram.

При этом очевидец снял происходящее на видео, но в полицию позвонить не догадался, судя по всему.

По данному факту сигналов на 102 не поступало. Тем не менее мы приступили к проверочным мероприятиям, данных граждан обязательно установим и привлечем к ответственности, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


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