Шашлыки жарили прямо на пр. Аль-Фараби в Алматы

Очевидец снял происходящее на видео, но в полицию позвонить не догадался, судя по всему.

Фото : кадр видео

Очевидцы сняли на камеру "пикник на дороге" в Алматы, передает zakon.kz. Видео появилось на странице kris_p_brothers_official в instagram. При этом очевидец снял происходящее на видео, но в полицию позвонить не догадался, судя по всему. По данному факту сигналов на 102 не поступало. Тем не менее мы приступили к проверочным мероприятиям, данных граждан обязательно установим и привлечем к ответственности, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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