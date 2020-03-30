Дарига Назарбаева рассказала, что мешает развитию легкой промышленности

Трудные времена пришли. Мы можем отказаться от многого. Но всегда должны быть в достатке продукты, одежда, обувь.

Дарига Назарбаева, председатель Сената Парламента РК поделилась размышлениями о том, можно ли возродить легкую промышленность Казахстана, передает zakon.kz.

В преддверии подготовки парламентских слушаний на одной из встреч с представителями Правительства мой коллега задал "простой" вопрос заместителю министра, который, объясняя свою любовь к импорту, критиковал нашу легкую промышленность за низкое качество продукции: "Что будем делать, если война начнется? Во что мы будем одевать наших военных, чем будем кормить армию и страну? И где покупать патроны, оружие и военную технику?" - говорится в сообщении "Казахстанской правды".

Этот вопрос застал нас всех врасплох. Ведь мы живем десятки лет в условиях мира, благополучия. Никому и в голову не могло прийти, что все может быть иначе… Пандемия коронавируса стала большим испытанием для людей планеты, для всей ее финансово-экономической и социальной системы. Введение карантина, закрытие границ приводят не просто к прекращению перемещения людей, а к разрыву экономических связей. И надежда на то, что необходимые лекарства, оборудование, элементарные вещи и продукты можно быстро купить за границей, рушится.

Самая простая вещь – медицинские маски стали дефицитным товаром номер один. Оказалось, что небольшое число крупных и средних предприятий легкой промышленности не в состоянии переориентировать существующие мощности на производство масок в кратчайшие сроки. Мы даже не обладаем собственным производством марли.

Малые предприятия, успешно справлявшиеся с обеспечением масками в обычное время, в условиях кризиса не способны решать проблемы.

Это хорошее время для того, чтобы, никуда не торопясь, о многом подумать. И прежде всего о безопасности нашего прекрасного общего дома – Казахстана. О нашей жизнеспособности и умении побеждать любые кризисы.

Четвертого марта в Сенате прошли парламентские слушания "Легкая промышленность в Казахстане: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса".

Депутаты с помощью представителей отрасли, экспертов, ученых получили объемную, объективную информацию о состоянии дел в этой сфере. Не прошло и двух недель после слушаний, и пандемия заставила всех нас по-новому взглянуть на роль и место легкой промышленности в структуре нашей экономики, в планах ее диверсификации.

Легкая промышленность не только обеспечивает граждан страны товарами первой необходимости – это также социально значимая отрасль. Она обеспечивает высокую занятость населения, в основном среди женщин. На сегодня 44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины. Они же занимают 31% всех рабочих мест в секторе МСБ. Именно женщинам принадлежит основная доля стартапов в легкой промышленности, именно их активности мы обязаны тем, что отрасль начинает возрождаться.

Какова история отрасли у нас?

Для Казахстана легкая промышленность – отрасль традиционная. Во времена Казахской ССР она включала в себя 14 отраслей и 69 промышленных объединений и предприятий.

В легкой промышленности в 1985 году работали 202,8 тыс. человек, выпускалось более 2 000 наименований продукции, доля продукции отрасли в общем объеме производства республики составляла 15,2%, а в легкой промышленности СССР – 4%.

В 1985 году предприятия отрасли выпустили 130 млн кв. м хлопчатобумажных тканей (в 2019 году – 14 млн кв. м); 22,6 млн единиц верхних трикотажных изделий, 68 млн единиц трикотажного белья (почти в 90 раз больше того, что мы выпускаем сейчас); 30,6 млн пар обуви (1 млн 270 тыс. – в 2019 году); 74,7 млн пар носков – сейчас 15–16 млн.

В 90-е годы мы практически утеряли национальную легкую промышленность. Разорвались экономические связи республик СССР, была подорвана сырьевая база отрасли, через открытые границы хлынула дешевая импортная продукция, которая добила отрасль окончательно.

Сейчас в Казахстане действует 1 071 предприятие легкой промышленности, из которых всего 40 относятся к категории крупных и средних (12 крупных и 28 средних).

То есть типичное предприятие этой отрасли – это не швейная или обувная фабрика, а ателье или артель.

Некоторые подотрасли легпрома вообще представлены только одним крупным или средним предприятием.

При этом средняя загруженность мощностей всех этих предприятий составляет чуть более 26%.

Списочная численность работников отрасли составляет 12 700 человек, реальная – 9 300 (против 200 000 в советское время).

Мы импортируем в 17 раз больше продукции легкой промышленности, чем продаем на экспорт.

А как в других странах?

Легкая промышленность многих стран оказалась в тяжелом положении после распада СССР, каждая из них решала проблему по-своему.

Россия использовала преимущество большого внутреннего рынка и политику протекционизма. Наличие большого госзаказа стимулировало иностранных инвесторов к переносу производств и частично позволило сохранить советские производственные мощности.

В Кыргызстане отрасль выжила за счет возможности много лет работать в теневом поле – без налогов и таможенных пошлин.

Беспрецедентная государственная поддержка и наличие своего сырья, а также закрытый внутренний рынок помогли выжить отрасли в Беларуси и Узбекистане.

При этом легкая промышленность в мире – одна из самых активно развивающихся отраслей.

Мировой объем только рынка одежды и обуви составляет 1,7 трлн долларов – столько же, сколько ВВП Канады. Ежегодное перепроизводство этих товаров составляет 210 млрд долларов.

В 2019 году объем мирового текстильного рынка оценивался в 961,5 млрд долларов.

В год в мире производится 150 млрд предметов одежды, то есть по 20 предметов одежды на человека. При этом 30% одежды никогда не продается.

460 млрд долларов – это объем той одежды, которую люди выбрасывают, хотя могли бы ее носить и дальше.

"Философия потребления" и система "быстрой моды" продолжают стимулировать развитие отрасли. Добавьте к этому стремительные темпы развития технологий, развитие цифровой коммерции, чтобы оценить уровень конкуренции.



Что мешает развитию отрасли в нашей стране?

Прежде всего дороговизна производства. Отечественные предприятия вынуждены конкурировать с азиатскими производителями, использующими более современное оборудование и более дешевый труд. Поэтому продукция дорогая и ее значительно меньше, чем необходимо.

Отсутствие необходимого оборудования. Все оборудование, кроме советского, импортное и зачастую устаревшее. Коэффициент обновления оборудования на отечественных предприятиях составляет 3–4% в год и осуществляется за счет кредитных и собственных средств, на зарубежных фирмах этот показатель составляет 15–17%, что в значительной степени связано с инвестиционной поддержкой со стороны государства.

Дефицит сырья. При том что практически не производятся в стране синтетические материалы, ощущается дефицит в натуральном отечественном сырье.

Низкая эффективность мер государственной поддержки. Предприятия легкой промышленности больше всего страдают от недостаточного уровня инвестиций для модернизации и реструктуризации производства и из-за нехватки оборотных средств. Зачастую предприятия не могут получить кредитование в банках. Банки второго уровня при рассмотрении заявок от бизнеса оценивают залоговое имущество по очень низким ставкам, не рассматривают в качестве залогового имущества будущие контракты. После получения кредита предприятия вынуждены начинать оплату еще до того, как построят помещение и завезут оборудование.

Наличие теневого импорта сводит на нет все усилия предпринимателей. Контрафакт дешевле за счет низкого качества, из-за отсутствия налогов и пошлин.

Надо признать, что в настоящее время деятельность легкой промышленности в Казахстане во многом поддерживается ведомственными государственными заказами, за счет которых предприятия сохраняются на плаву. Но в силу разных причин это не дает возможности предприятиям преуспеть в технологическом развитии, расширении ассортимента и т. д.

В государственных закупках участвует большое количество поставщиков (перекупщиков). Ориентируясь на низкую цену, заказчик получает некачественный импортный товар. Следовательно, бюджетные средства выводятся из страны, спонсируя развитие экономики других стран.

Основная масса предприятий легкой промышленности сегодня не готова к выполнению больших заказов и не может быстро перейти к производству широкого спектра товаров, не способна несколько раз в год менять линейки продуктов в зависимости от сезона.

Предприятия не могут покупать в больших количествах сырье (ткани, фурнитуру и т. п.), поскольку у них нет больших заказов. Отсюда высокая цена, потому что объемы небольшие, а скидки маленькие. Нужно ра­зорвать этот порочный круг.

Проблемы со сбытом. По объему продаж преобладают малые предприятия, которые занимают 72,7% розничной торговли. Продукция легкой промышленности реализуется в монобрендовых сетевых магазинах или в небольших магазинах, которые не образуют сети. Производителю приходится договариваться со множеством мелких реализаторов, а это означает большие затраты на управление, маркетинг и рекламу.

Ритейлеры предпочитают известные зарубежные бренды, которые несут затраты на рекламу и гарантируют определенное качество. Также они получают иностранную государственную поддержку на аренду торговых площадей.

Ровно год назад была принята "дорожная карта". И, как видно из правительственного отчета, практически все мероприятия выполнены. Однако этот документ не решает в комплексе проблемы, стоящие перед легкой промышленностью.

Он, скорее, выполняет пожарную функцию. К тому же, погасив пожар в одном месте, он разжигает его в другом.

Так, введение запрета на вывоз шкур КРС автомобильным транспортом c территории РК сроком до 5 лет уже привело, по сообщениям СМИ, к разорению некоторых предпринимателей, которые занимались сбором шкур, и к убыткам животноводов. При этом требования к предприятиям, закупающим сырье, собственно, в чьих интересах эта мера и была введена, не были четко прописаны. В итоге, воспользовавшись безвыходной ситуацией поставщиков, они снизили закупочную цену.

Наши встречи с представителями отрасли показывают, что проблем еще очень много и большинство из них носит сис­темный характер.

Получается, что мы вновь принимаем разного рода программы и "дорожные карты", но никакого видения на долгосрочную перспективу развития отрасли не имеем.

Сегодня не вызывает сомнения вопрос о важности развития национальной легкой промышленности и больших рисках, связанных с зависимостью от импорта.

Несмотря на конкуренцию на всех рынках и во всех отраслях, необходимо использовать те, хоть и немногие, преимущества, которые у нас есть.

Во-первых, у легкой промышленности Казахстана огромный потенциал роста, который определяется емкостью внутреннего рынка продукции легкой промышленности. Он состоит из рынка потребительских товаров (при среднем годовом расходе в 350 тыс. тенге в год на человека и численности населения в 18,3 млн человек емкость рынка составляет 6,4 трлн тенге). При этом существует огромный рынок продукции, приобретаемой на бюджетные средства.

Во-вторых, диверсификация, о которой мы так много говорим в последние годы, становится неизбежной реальностью. Развитие обрабатывающих отраслей для Казахстана безальтернативно.

Это касается и легкой промышленности. Чем позже мы начнем активно вкладываться в отрасль, тем сложнее будет потом догонять.

В-третьих, легкая промышленность формирует долгосрочный и хорошо прогнозируемый спрос на трудовые ресурсы. К тому же с точки зрения повышения занятости ее развитие дает дополнительный мультипликативный эффект еще и в целом ряде связанных отраслей. Особенно это касается женской и молодежной занятости.

В-четвертых, в Казахстане есть условия для опережающего развития отечественной сырьевой базы с опорой на аграрный комплекс, особенно на животноводство. Только по размерам пастбищ мы занимаем 5-е место в мире.

Подход к стратегии

Проведенная сенаторами работа, анализ ситуации в индустрии и смежных отраслях, встречи с производственниками, предпринимателями убеждают меня в том, что нужна долгосрочная государственная программа развития отрасли.

Она должна быть принята на основании детального анализа ситуации и макроэкономичес­ких расчетов, быть тесно скоординирована с программами развития сельского хозяйства и химической промышленности, а также быть обеспечена законами, стабильными правилами и финансами. Этот стратегический документ должен предусматривать следующие меры.

1. Развитие сырьевой базы.

Для первичного развития необходимо организовать производство хлопка, очищенной и обработанной шерсти и выделанных шкур, чтобы уже производства следующего технологического передела могли их использовать и не закупать иностранное сырье. Особое внимание нужно уделить кожевенной отрасли.

Для этого государство должно субсидировать или обеспечить длинными дешевыми кредитами систему сбора и скупки кожи и шерсти от фермеров до пред­приятий в целях загрузки перерабатывающих мощностей легкой промышленности. Получение ими отечественного сырья приведет к снижению себестоимости продукции. В свою очередь это стимулирует рост животноводства (там должны быть отдельные субсидии, особенно по выращиванию мериносов).

Стимулировать объединение предприятий, образование клас­теров, консорциумов, которые имеют доступ к получению государственного заказа. Поддержать создание эффективных межотраслевых связей, создание региональных торговых палат с привлечением к работе местных банков и финансовых структур. Обеспечить условия для консолидации производства и моды, для перехода на товарную концепцию, ориентацию на нужды индивидуальных потребителей. Принять меры по снижению затрат­ на логистику.

Создать благоприятные условия для появления совместных предприятий.

Поддерживать продвижение национальных брендов в стране и за ее пределами.

2. Подготовка кадров.

Субсидирование на создание новых рабочих мест. Помощь в повышении уровня профессиональной квалификации, в целевом переобучении. Программа "Болашақ" должна предусмат­ривать квоты для подготовки специалистов для легкой промышленности. Нужно нормативно закрепить систему отработки в течение 3 лет для выпускников институтов и колледжей, учившихся на государственные гранты и получивших профессии в аграрном секторе и легкой промышленности.

Отрасль нуждается в современных профессиональных стандартах, новой учебной литературе и методике преподавания. Нужно стимулировать кооперацию НИИ, вузов, колледжей, предприятий, создание их современного материально-технического обеспечения. При учебных заведениях должны быть свои предприятия для эффективного обучения прак­тическим навыкам.

3. Маркетинг и научные исследования.

Поддержка регулярных маркетинговых и научных исследований, внедрение маркетинговых инструментов для продвижения и продажи товаров. Инвестирование в научные разработки, направленные на развитие информационных технологий, и их внедрение в производство. Поощрение инновационной дея­тельности предприятий. Субсидирование внедрения новых технологий очистки и утилизации отходов, создание энергосберегающих технологий, использование возобновляемых источников энергии.

4. Контроль качества.

Высокий удельный вес импорта образуется в том числе за счет поступления на внутренний рынок по демпинговой цене товаров низкого качества, не декларированных и не сертифицированных.

Под видом одних товаров могут ввезти другие.

Необходимо усилить конт­рольные функции за качеством товаров, ужесточить ответственность за реализацию продукции, не соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, техническим регламентам и стандартам.

Необходимо ввести обязательную маркировку отечественного и импортируемого товара, осуществлять отбор продукции для проведения лабораторных испытаний как до выпуска товаров (в зонах таможенного контроля), так и после выпуска товаров. Товары, не соответствующие техническим регламентам, изымать и уничтожать.

С целью обеспечения безопас­ности продукции легкой промышленности, ограничения ввоза нелегальной и опасной для здоровья человека импортируемой продукции необходимо увеличить количество аккредитованных испытательных лабораторий для определения соответствия продукции с полным спектром испытаний.

Требует особого внимания вопрос повышения качества отечественной продукции. Для этого следует в кратчайшие сроки принять международные отраслевые стандарты качества и установить жесткий контроль за соблюдением правил. Государственная политика в отрасли должна быть нацелена на то, чтобы помочь нашим предприя­тиям безболезненно перейти на современные стандарты качества. Это, в свою очередь, значительно облегчит доступ для наших товаров на внешние рынки. Нарекания и жалобы со стороны предприятий говорят о том, что функция по выдаче сертификатов качества должна быть возвращена государству. Проблемы технического регулирования и технических регламентов заслуживают особого внимания государства.

Необходимо содействовать созданию национальной сети аккредитованных лабораторий. Лаборатории должны размещаться также на таможенных постах.

5. Государственная поддержка. Государственный заказ.

Необходимо совершенствовать налоговую, денежно-кредитную, таможенную политику. Поддержать более эффективно экспорт, освоение новых рынков сбыта.

Льготными кредитами и налогами поддерживать модернизацию предприятий, образование клас­теров для оказания поддержки надомникам и ремес­ленникам. Поощрять создание инновационных предприятий, приобретение новых технологий. Упростить процедуры администрирования, сократить сроки внедрения в производство новых технологий и товаров. Разработать политику защиты инвестиций.

Денежная политика в отношении поставщиков сырья должна быть направлена на загрузку перерабатывающих предприятий, их стимулирование к работе на отечественном сырье, ужесточение требований к качеству изделий.

Предприятия нуждаются в долгосрочном государственном заказе и стабильных правилах работы. Необходимо отменить принцип минимальной цены и другие критерии при конкурсе. Перейти к системе консолидированного государственного заказа всех силовых структур, обозначив для этого единый уполномоченный орган. МИИР также должен контролировать соблюдение правил размещения заказа другими центральными и местными ведомствами. Необходимо усовершенствовать требования к качеству продукции и инвестиционным обязательствам предприятий, получающих доступ к государственным закупкам.

Требуют пересмотра также календарные сроки проведения конкурса и размещения заказа. Следует запретить практику бесконечного пересмотра правил и требований к изделиям государственными ведомствами. Стабильность правил и фис­кально-кредитной политики – ключевой фактор роста всех отраслей экономики.

Необходимо создать Государственную комиссию для изучения и анализа простоя или банкротства предприятий, построенных в рамках ГПИИР. Точная диагнос­тика позволит избежать ошибок в будущем.

В Казахстане около 600 тыс. граждан с ограниченными возможностями. Государство тратит огромные средства на покупку оборудования, ортопедической обуви. За все годы независимос­ти этих средств хватило бы на соз­дание целой индустрии в этой области. Нужно обратить внимание на данную сферу.

6. Сбыт и противодействие контрабанде.

Большое значение имеют развитие внутренней и внешней торговли, защита рынка, всеобъемлющая поддержка экспорта, реальная, а не мнимая борьба с контрабандой.

Эффективным инструментом поддержки сбыта является субсидирование аренды торговых площадей и в стране, и за рубежом. Опыт показывает, что нельзя целиком полагаться на стихию рынка. Развитые государства ОЭСР вынуждены активно вмешиваться и создавать регулирую­щие механизмы в целях защиты внутреннего рынка и поддержки конкурентоспособности своей продукции. Нам следует вводить регулирование торговой наценки на товары отечественного производства. На сегодня она доходит до уровня 30%.

Борьба с контрабандой – важнейшая задача государственной политики по поддержке отрасли и защите внутреннего рынка.

Контрабанда и контрафакт бьют в первую очередь по малому и среднему бизнесу, делая их продукцию неконкурентоспособной. От подделок и некачественной продукции страдают наши пот­ребители. Особенно тревожит, что через контрабанду в страну попадают некачественные, а порой и просто опасные для здоровья товары для детей.

В свою очередь государственная казна недополучает значительные средства, а субсидии, которые выделяются на поддерж­ку отрасли, фактически обесцениваются. Теряем 3 раза.

Нам нужны глубокий анализ таможенного законодательства, экспертиза нормативов и таможенных процедур, анализ размеров пошлин на сырье, оборудование, фурнитуру, отделочные материалы. Необходимо найти пробелы в регулирующих актах, которые играют на руку коррумпированным государственным служащим и контрабандистам, и решительно устранить их.

Без порядка на таможне и четких, прозрачных, отлаженных таможенных процедур мы нашу национальную легкую промышленность не поднимем. У меня тут нет никаких сомнений.

7. Перезагрузка государственной политики в отношении развития малого и среднего бизнеса, особенно в перерабатывающих отраслях.

Активное содействие конкуренции, устранение монополий и административных барьеров, улучшение доступа к финансам, фискальная политика, содействие развитию саморегулирующих организаций – важные инструменты поддержки МСБ.

Регулярный мониторинг сос­тояния дел, постоянный диалог Правительства с отраслевыми объединениями предпринимателей позволят своевременно и быстро определить проблемы и оперативно реагировать на них.

Не менее 30% годового бюджета государственных закупок должно быть предоставлено малым и средним предприятиям.

Должны быть разработаны четкие критерии к предприятиям, которые имеют право на доступ к мерам государственной поддержки, такие как срок создания предприятия (не менее 5 лет, например), безупречная деловая репутация как предприятия, так и его учредителей, уровень квалификации кадров, внедрение современных технологий, цифровизация, требования к составу учредителей.

Малые и средние предприятия должны быть освобождены от ряда административных сборов на постоянной или временной основе. Нужно детально изучить перечень таких сборов. В их чис­ле оформление документов на землю, получение сертификатов и так далее.

Мы рекомендуем МНЭ, МИИР и МСХ создать совместную комиссию по подготовке новой программы развития АПК, тес­но увязанной с программой развития легкой и химической промышленности. Проект такой программы должен пройти пуб­личное обсуждение, в том числе и в Парламенте страны, и затем утверждаться Правительством.

В рамках этой логики сенаторы приняли решение сразу расширить функционал создаваемого при Сенате Совета по АПК на легкую и химическую промышленность и назвать "Совет по развитию АПК, легкой и химической промышленности".

Проведенные в верхней палате Парламента слушания показали, что мы только в начале пути. Были предложения в кратко­срочной перспективе установить целевой показатель доли отечественного легпрома на внутреннем рынке на уровне 30%, даже 50%. Думаю, что сначала надо построить крепкий правовой фундамент, наладить внутриотраслевую кооперацию, взаимодействие смежных отраслей в планировании, определить адекватную государственную поддержку, не порождающую иждивенчество.

Отрасли сегодня в первую очередь нужны выверенная государственная стратегия и основанная на ней политика. А еще – вера в свои собственные силы.

И тогда ответ на вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи "Можно ли возродить легкую промышленность Казахстана?", будет однозначен и всем очевиден – безусловно, да.

И еще.

Последствия пандемии коронавируса для мировой и нашей экономики могут быть тяжелыми. Это не праздный вопрос. Рушатся все привычные связи во всех сферах. Наличие мобилизационных резервов во всех секторах экономики становится ключевым вопросом безопасности и выживания страны в кризисных ситуа­циях. Нельзя все отдавать на откуп рынку. Нам нужно в корне пересмотреть промышленную политику. Жизненно необходимо восстановить мобилизационные мощности и государственные резервы для реагирования на непредвиденные ситуации.

Регионы также должны, опираясь на свою специфику, пре­дусматривать особые механизмы реагирования на экстренные вызовы.

Наша экономика оказалась не гибкой. Падение спроса на энергоресурсы, связанное с пандемией и нефтяными войнами, создало ситуацию беспрецедентных вызовов для экономики Казахстана. Теперь все институты будут проверены на прочность.

И вряд ли вызывает сомнение утверждение, что надо вкладывать все возможные ресурсы в развитие обрабатывающих отраслей. Это, конечно, касается легкой промышленности. Но более всего это касается сельского хозяйства, которое обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Трудные времена пришли. Мы можем отказаться от многого. Но всегда должны быть в достатке продукты, одежда, обувь.

АПК должен стать независимым источником сырья для отраслей экономики, которые обеспечивают продовольственную независимость страны и удовлетворяют базовые потребности населения в товарах повседневного спроса.

Все программы развития необходимо скорректировать с поправкой на возможные кризисы. Это могут быть пандемии, изменения климата, враждебные действия, структурные обрушения на сырьевых или финансовых рынках и многое другое, чего мы не желаем для нашей страны. Но к чему мы должны быть готовы.

Как мы видим, вирус заражает не только людей, но и мировую экономику. Уверена, действия, предпринимаемые руководством нашей страны по предотвращению распространения вируса, стойкость и спокойствие, терпение и мудрость нашего народа помогут в ближайшее время одержать победу над эпидемией. В этот нелегкий момент мы должны позаботиться друг о друге и держаться вместе. Искренне хочу пожелать Казахстану процветания и мощи, нашему народу – добра и крепкого здоровья, успехов и благополучия, - заключила Назарбаева.

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