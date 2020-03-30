Названы новые зоны очагов коронавируса в Алматы

По состоянию на 30 марта всего на территории города 24 очага.

Фото : pixabay.com

По данным Департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 30 марта, 12:00 часов, на территории мегаполиса 24 зоны очага коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. Сегодня к списку добавилось 3 адреса: мкр. 6, 35; мкр. 1, 28, Навои, 328. В Ауэзовском районе - 4 очага заражения расположен по адресу мкр. Жетысу-2, 70а; мкр. Мамыр-4, 313; мкр. 6, 35; мкр. 1, 28. В Алатауском районе - 5 очагов заражения расположен по адресу мкр. Заря-Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр. Аккент, 7; мкр. Акбулак, 9; ул. Жасыл Желек, 13; ул. Тойшибек Батыра, 121. В Алмалинском районе - 3 очага по адресам ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7. В Медеуском районе - 4 очага по адресам ул. Гоголя, 75; ул. Кунаева, 62; мкр. Самал - 3, 25; Достык, 111/2. В Жетысуском районе - 3 очага по ул. Волочаевская, 51; ул. Помяловского, 25; мкр. Кулагер, 45. В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага по следующим адресам - мкр. Жулдыз, 45; мкр. Жулдыз-1, 13. В Бостандыкском районе - 2 очага по адресу: ул. Тургут-Озала, 242; ул. Навои, 328. В Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: ул. Береке 1/97. Ранее, в связи с окончанием инкубационного периода сняты ограничительные меры с 7 зон очага COVID-2019.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке