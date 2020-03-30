Какие льготы предоставлены казахстанцам в рамках стабилизации экономики

В частности, до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС в размере 8% по оборотам по реализации и импорту товаров, включенных в перечень социально значимых продтоваров.

В Департаменте государственных доходов Нур-Султана рассказали о льготах для налогоплательщиков, принятых в рамках стабилизации экономики страны, передает zakon.kz.

Так, постановление Правительства РК от 27 марта предусматривает, что до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС в размере 8% по оборотам по реализации и импорту товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на территории республики по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.

На 2020 год установлен коэффициент "0" к ставкам налога на имущество ЮЛ и ИП по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.

Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК:

• до 1 июня 2020 года предоставлена отсрочка срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам;

• до 1 июня 2020 года приостановлено принятие мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

• до 1 июня 2020 года продлены сроки исполнения уведомления по камеральному контролю, наступающие в период ЧП (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

• приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период ЧП, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

С текстом постановления правительства можно ознакомиться здесь.

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