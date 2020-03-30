За играющих во дворах детей будут штрафовать родителей в Алматы
Они должны быть дома.
Фото : Яндекс30 марта 2020, 14:38
Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов еще раз напомнил о важности соблюдения ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса, передает zakon.kz.
Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, которые будут находиться на улице без сопровождения взрослых. Родители и опекуны будут привлекаться к административной ответственности, - сказал он.
Даже за то, что дети будут играть во дворе, их родителей будут наказывать.
Они должны быть дома, - подчеркнул Таймерденов.
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