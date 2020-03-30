Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Семь казахстанцев переносят тяжелую форму коронавируса

28 - средней степени тяжести.

Фото : РСК Алматы30 марта 2020, 15:04

На сайте Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК размещена статистика о выявленных случаях коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно графикам, семь казахстанцев болеют тяжелой формой коронавируса, 28 - средней степени тяжести, 215 - в легкой форме.

Что касается статуса выявленных случаев, то 67 - завозные, 114 заболевших - контактные, 103 - местные случаи, 57 случаев - не удалось установить, как заразились.

А вот так выглядит карта в разрезе выявленных случаев в стране.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты