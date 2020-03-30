Семь казахстанцев переносят тяжелую форму коронавируса
28 - средней степени тяжести.
Фото : РСК Алматы30 марта 2020, 15:04
На сайте Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК размещена статистика о выявленных случаях коронавируса, передает zakon.kz.
Согласно графикам, семь казахстанцев болеют тяжелой формой коронавируса, 28 - средней степени тяжести, 215 - в легкой форме.
Что касается статуса выявленных случаев, то 67 - завозные, 114 заболевших - контактные, 103 - местные случаи, 57 случаев - не удалось установить, как заразились.
А вот так выглядит карта в разрезе выявленных случаев в стране.
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