До 448 тенге вырос курс доллара на торгах

Курс доллара подрос с утра еще на 2,19 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 ALT средневзвешенный курс USDKZT_TOM составил 448,01 тенге (+2,19) при объеме 68,8 млн долларов США, передает zakon.kz.

KASE напоминила, что в период с 30 марта по 03 апреля изменен регламент проведения торгов, клиринга и расчетов на рынках KASE.

Расчет средневзвешенного курса доллара США к тенге по итогам дня проведен после завершения торгов на валютном рынке.

Данный курс является курсом, зафиксированным по состоянию на 15:30 в целях установления обменных курсов валют.

Напомним, утром средневзвешенный курс составил 447,94 тенге, прибавив 2,12 тенге с пятницы, 27 марта.

Как стало известно, цены на эталонную нефть марки Brent упали до минимума за 18 лет. Стоимость сырья в ходе торгов 30 марта опускалась ниже 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 15:00 по времени Нур-Султана майские фьючерсы на Brent стоили 22,58 доллара, что является антирекордом с 2002 года. Затем цены на сырье немного отскочили, однако так и не пробили отметку в 23 доллара.

Фьючерсы на американскую нефти WTI с поставкой в мае в понедельник в начале торгов опускались ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. На момент написания материала цена отскочила до 20,7 доллара.

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