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В Кызылорде с 31 марта вводится запрет на въезд и выезд автотранспорта

Из-за коронавируса.

Фото : pixabay.com30 марта 2020, 16:32

В Кызылординской области выявлено 5 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, на карантине находятся 318 человек, в связи с чем было принято ограничить движение, передает zakon.kz.

Как передает Оперативный штаб KKKBTU в своем Telegram-канале, в связи с этим принят ряд решений.

31 марта в 00.00 часов в г. Кызылорда вводится запрет на въезд и выезд автотранспорта. С 1 апреля вводится запрет на движение ЖД транспорта. Власти города призывают горожан соблюдать ограничительный режим и не выходить из дома, к нарушителям будут применятся административные наказания, - гласит сообщение.


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