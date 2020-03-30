Маски для здоровых бесполезны. Зачем их рекомендуют носить алматинцам?

Для самозащиты в период повышенной заболеваемости.

На брифинге в Алматы руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова прокомментировала рекомендацию Упрздрава ходить в магазины в медицинских масках, передает zakon.kz.

Был озвучен вопрос: "Согласно данным ВОЗ, медицинские маски бесполезны для здоровых людей, их должны носить заболевшие. Зачем же тогда на период ЧП и усиления санитарных мер алматинцам настоятельно рекомендуют носить маски?"

Айзат Молдагасимова ответила, что она согласна с рекомендацией ВОЗ относительно этого: не нужно носить маски тем, кто не имеют симптомов.

Но если вы оказались в закрытом помещении, где много людей, те же, магазины, особенно в последнее время... ... для самозащиты наши рекомендации соблюдать масочный режим, в период повышенной заболеваемости, мы эти рекомендации прописали, - сказала она.

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