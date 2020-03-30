Час Земли 2020: какие здания в Казахстане приняли участие

Благодаря флешмобу все больше людей узнают о проблеме истощения ресурсов планеты.

28 марта во всем мире в очередной раз прошла акция Час Земли. С 20:30 до 21:30 по местному времени выключили свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. О том, подсветка какие здания в Казахстане поддержали глобальное экологическое движение, в обзоре zakon.kz.

Выключить один раз в году свет хотя бы на час призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — Всемирный фонд дикой природы WWF, и многие откликаются. Чтобы обратить внимание на экологию, подсветку временно выключают на Эйфелевой башне, Тауэрском мосту, Московском Кремле и других мировых достопримечательностях. И эта традиция была продолжена даже в эпоху мировой пандемии коронавируса COVID-19, правда, теперь в онлайн-формате, без зрителей. Казахстан, как и прежде, также не остался в стороне от глобальной экологической акции.

Как сообщил один из организаторов акции, член Общественного совета Алматы Думан Капасов, уже 11 лет Алматы и другие города Казахстана принимают участие во Всемирной экологической акции Час Земли.

Во многих странах мира акция ежегодно собирал большое количество неравнодушных к судьбе планеты людей на городских площадях и рядом со знаковыми зданиями городов. Но в 2020-м это стало невозможно из-за коронавирусной пандемии. В связи с чем, в этом году Час Земли прошел в онлайн формате 28 марта с 20:30 до 21:30 местного времени, - рассказал Думан Капасов.

В ежегодной акции-флешмобе в Алматы приняли участие здания гостиницы Казахстан, КазНУ имени Аль-Фараби, историческое здание на Старой площади Астана и ряд других зданий, а в столице страны, к примеру, резиденция Ак Орда.

Впервые Час Земли был организован Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием "The Sydney Morning Herald" в 2007 году. Уже на следующий год оно получило мировую поддержку, а в 2009 году стало самой массовой акцией в истории человечества: по оценкам WWF оно коснулось более миллиарда жителей планеты. С 2018 года акцию поддерживают более 2 млрд человек в 188 странах мира. Отключается подсветка таких зданий, как Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк), мост "Золотые ворота" (Сан-Франциско), банк "Американ-Плаза" (Атланта), Сиднейский оперный театр (Австралия), буддистский храм "Ват-Арун" (Бангкок, Таиланд), Колизей (Рим, Италия), Королевский дворец (Стокгольм, Швеция), Лондонский Сити-Холл (Англия), Кремль (Москва), Акорда и Байтерек (Нур-Султан).

Благодаря флешмобу все больше людей узнают о проблеме истощения ресурсов планеты. Это возможность для жителей мегаполисов задуматься о том, чем они могут помочь природе, задуматься о своей ответственности.

Очень важно каждому из нас вырабатывать экологические привычки: экономить электроэнергию, воду, не мусорить и сдавать отходы на переработку, осознанно относиться к покупке еды и вещей, помогать животным. Темой Часа Земли в этом году в южной столице выбрана проблема загрязнения воздуха в Алматы. Сейчас много говорят и пишут об этом, появляются некоммерческие группы и сообщества, которые хотят способствовать решению этого вопроса. Эпидемии и пандемии проходят, а об окружающей среде нужно заботиться всегда. Сделаем же наш дом Казахстан лучше, - заключил Капасов.

Акция Час Земли — это всемирный флешмоб, во время которого в знак неравнодушия к будущему планеты горожане выключают свет в своих домах, а организации отключают внешнюю декоративную подсветку своих зданий. Вот и в этом году казахстанцы и казахстанские компаний вновь поддержали эту замечательную акцию, люди отключили свет дома и сидели при свечах, а компаний проявив социальную ответственность отключили подсветку и освещение в десятках зданий.

Подготовил Альберт Ахметов

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