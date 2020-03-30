В Алматинской области усиливают ограничительные меры

Ограничивается перемещение на личном транспорте.

Службы Алматинской области усилят ограничительные меры, передает zakon.kz.

Акимам районов, городов, департаментов полиции и другим задействованным службам Алматинской области обеспечить в районах и городах организацию дополнительных санитарных постов, в том числе на границе Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, - заявил главный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов.

Временно закрываются объекты религиозного назначения – мечети, церкви. Они сознательно подошли к этому, сами изъявили желание закрыться.

Ограничение перемещения личного транспорта и людей на территории Алматинской области, в том числе с карантинной зоны города Алматы и на границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, за исключением лиц и транспорта по перевозке грузов служб доставки, а также специализированного транспорта, необходимых для обеспечения жизнедеятельности региона, а также медицинских организаций, государственных правоохранительных органов, служб связи, а также лиц по медицинским показаниям, - говорится в сообщении Баймухамбетова.

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