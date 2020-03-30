В Казахстане вводят ограничение на экспорт зерна и муки

МСХ РК отменяет запрет экспорта муки и вводит ограничение на вывоз зерна.

В Казахстане для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне (в том числе для сохранения объемов кормов и переработки пищевой промышленностью) в период действия ЧП МСХ РК в ближайшее время введет ограничение на экспорт пшеницы, сообщает zakon.kz.

Кроме того, министерством будет отменен запрет на экспорт муки с введением вместо этого ограничений на её вывоз за пределы республики. В этих условиях экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты, - говорится в сообщении МСХ.

Как поясняется, механизм распределения квот и их объем будут размещены на официальном интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства РК позднее.



По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики на 1 марта 2020 года, в Казахстане в наличии имеется 9,2 млн тонн зерна, в том числе продовольственного - 6,4 млн тонн, семенного - 1,5 млн тонн, фуражного (кормового) - 1,3 млн тонн.

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