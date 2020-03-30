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Карантинные меры снизили распространение COVID-19 на 50 % — Биртанов

30 % всех заражений происходит через внутрисемейные контакты, 30 % через рабочие коллективы, порядка 30 % заражений происходит через так называемые социальные связи.

Фото : Pixabay30 марта 2020, 19:55

Карантинные меры позволили снизить распространение коронавируса на 50 %, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Вкупе с ограничением деятельности организаций и перехода на удаленный доступ, карантин помог нам снизить распространение инфекции порядка на 50 %, — сообщил Биртанов.

По его словам, 30 % всех заражений происходит через внутри семейные контакты, 30 % через рабочие коллективы, порядка 30 % заражений происходит в так называемых социальных связях, а именно при общении с друзьями.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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