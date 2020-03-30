Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В алматинском аэропорту приостановят все международные авиарейсы

Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов на другие аэропорты.

Фото : пресс-служба Министерства обороны РК30 марта 2020, 20:56

В целях предупреждения и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, принято решение о приостановлении международных пассажирских авиарейсов, передает zakon.kz.

С 00.00 часов 1 апреля 2020 года прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в "Международный аэропорт Алматы" города Алматы будут приостановлены.

Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в Алматы, в другие международные аэропорты городов Республики Казахстан.

Напомним, что в Алматы в целях реализации решений Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Казахстана вводятся дополнительные ограничительные меры. В городе Алматы введен карантин.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты