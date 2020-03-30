В алматинском аэропорту приостановят все международные авиарейсы

Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов на другие аэропорты.

В целях предупреждения и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, принято решение о приостановлении международных пассажирских авиарейсов, передает zakon.kz.

С 00.00 часов 1 апреля 2020 года прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в "Международный аэропорт Алматы" города Алматы будут приостановлены.

Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в Алматы, в другие международные аэропорты городов Республики Казахстан.

Напомним, что в Алматы в целях реализации решений Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Казахстана вводятся дополнительные ограничительные меры. В городе Алматы введен карантин.

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