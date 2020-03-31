Объявлены новые даты проведения Олимпиады в Токио

Ранее Игры были отложены на год.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета.

Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября.

Эти новые даты дают всем, кто участвует в организации соревнований, достаточное количество времени, чтобы подготовиться к Играм на фоне пандемии коронавирусной инфекции и вызванных ею последствий, - значится в сообщении МОК.

24 марта МОК объявил, что ОИ-2020 отложены на год в связи с пандемией коронавируса.

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