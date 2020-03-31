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Две медсестры в Казахстане заразились коронавирусом от пациентов

Более 40 контактировавших с ними поместили на карантин.

Фото : pixabay.com31 марта 2020, 09:33

Две медсестры в Казахстане заразились коронавирусом от пациентов. Как показывает мировой опыт, практически во всех странах, где зафиксирован COVID-19, несмотря на меры безопасности, в группе риска находятся врачи, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал Евразия.

Большую роль, по словам специалистов, в этом играет ослабленный иммунитет медперсонала.

Первый случай заражения медсестры коронавирусом произошел в Атырауской области. Это сотрудница поликлиники, которая брала кровь на анализ у девушки, прибывшей из Стамбула через Алматы 17 марта. Установлены 27 контактных с зараженной медсестрой. Все на карантине.

Подобный факт зафиксирован и в Кызылординской области. Заболела 23-летняя сотрудница медучреждения.

Это жительница города, работает в поликлинике. Она ухаживала за пациенткой, у которой выявили коронавирус. Женщина жалуется только на боль в горле, температура нормальная, проблем с дыханием нет, кашля тоже, - сказал руководитель Управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылык Абдусаметов.

Известно, что с ней контактировали 16 человек. Всех поместили на карантин.


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