Аэропорт Нур-Султана прекратит прием всех рейсов
Данные меры вводятся для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
С 1 апреля аэропорт Нур-Султана приостановит прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов, передает zakon.kz.
Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.
Приостановить с 00.00 часов 1 апреля 2020 года до особого распоряжения прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Нур-Султан и Международный аэропорт Алматы, – говорится в постановлении.
С 1 апреля 2020 года международные пассажирские авиарейсы будут перенаправлены в другие международные аэропорты городов Казахстана.
Данные меры вводятся для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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‼️‼️С 1 апреля приостановят прилет всех авиарейсов в Нур-Султан В Нур-Султане с 00:ч. 1 апреля 2020 года будет приостановлен прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова. "Приостановить с 00.00 часов 1 апреля 2020 года до особого распоряжения прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Нур-Султан и Международный аэропорт Алматы", – говорится в постановлении. С 1 апреля 2020 года международные пассажирские авиарейсы будут перенаправлены в другие международные аэропорты городов РК. Данные меры вводятся для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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