Заболевшая коронавирусом беременная женщина рассказала, как себя чувствует 

Она чувствует себя хорошо.

Всего за два выходных дня число зараженных в Казахстане увеличилось больше чем вдвое. Среди них и первая беременная женщина, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

О диагнозе она узнала три дня назад. Из симптомов были только сухой кашель и проблемы с горлом.

У меня просто в горле опухло и сухой кашель. И все.Температура максимум 36 и 6 было. У меня вначале была паника, больше переживаешь не за себя, а за своего малыша. Сказали, что ребенок уже полностью сформировался. И на ребенка не должно влиять, ни лекарства, которые они дают мне, - рассказала она.

Женщина на четвертом месяце беременности. Говорит, чувствует себя хорошо. Из препаратов будущая мама получает противовирусные и витамины, поддерживающие иммунную систему.

Я спрашивала насчет таблеток, которые они нам дают. Они сказали, что они безвредны для плода. Противовирусные таблетки, получается. Два раза в день – утром и вечером. И аскорбиновую кислоту, - рассказала она.

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