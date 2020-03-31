Еще один человек скончался от коронавируса в Нур-Султане
Итого 2 летальных случая в Казахстане
Фото : РСК Алматы31 марта 2020, 11:49
В Нур-Султане скончался еще один человек болеющий коронавирсом, передает zakon.kz.
31 марта в Нур-Султане зарегистрирован один летальный случай: пациент 50 лет, госпитализирован 21 марта 2020 г. бригадой скорой медицинской помощи. Болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Работа связана с частыми командировками, - сообщается в телеграм-канале coronavirus2020.kz.
Все 31 близких контактных из числа членов семьи и сотрудников по работе были госпитализированы.
55 потенциальных контактов определены на домашний карантин.
В дальнейшем у двух близких членов семьи зарегистрирован коронавирус.
Первая смерть от коронавируса была зафиксирована 26 марта. Скончалась 64-летняя жительница Акмолинской области.
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