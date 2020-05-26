Аймагамбетов: За видеоуроки МОН не заплатило ничего

Закончилась IV-я учебная четверть, проходившая в условиях карантина. В чрезвычайных условиях Казахстан был вынужден перейти на дистанционную форму обучения, сообщает zakon.kz.

Основным элементом дистанционной учебы для школьников стал проект Online Mektep через национальные ТВ каналы и образовательный портал www.bilimland.kz.

В рамках проекта по 42 школьным предметам было создано более 3 тысяч видеоуроков, около 20 тысяч упражнений и заданий, благодаря которым казахстанские школьники получили возможность учиться дистанционно в условиях карантина.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сегодня встретился и поблагодарил участников проекта, которые в условиях карантина в течение двух месяцев, без выходных, работали над подготовкой видеоуроков.

Проект осуществлен по инициативе Bilim Media Group на собственные средства компании. Министерство образования и науки оказало организационную и методическую поддержку. Всего в проекте приняли участие 160 учителей, 40 методистов и более 100 сотрудников компании. Учителя получили гонорары за созданные уроки, а также премии за работу в чрезвычайных условиях. МОН РК обеспечивало подбор учителей и контроль качества уроков, команда Bilim Media Group занималась съемкой, аудиовизуальным оформлением, монтажом и технической поддержкой.

Аймагамбетов отметил, что всех интересует, сколько денег за эту работу МОН РК заплатило компании Bilim Media Group, но по факту государство не потратило ровным счетом ничего.

Видеоуроки транслировались с 6 апреля по 22 мая в эфире телеканалов "Балапан" и "Еларна", аудиотрансляцию обеспечивали "Қазақ радиосы" и "Радио Классика". Кроме того, видеоуроки можно было посмотреть на YouTube канале проекта. Полноценное электронное обучение на основе видеоуроков, интерактивных упражнений и тестов, с домашними заданиями и обратной связью с учителем, было реализовано на платформе www.bilimland.kz.

По словам директора Bilim Media Group Рауана Кенжеханулы, за период с 6 апреля по настоящее время платформу BilimLand.kz посетили 3,2 миллиона посетителей, видеоуроки на портале получили более 73,9 миллионов просмотров, еще 15,3 миллионов просмотров было на YouTube канале проекта, который за неполные 2 месяца собрал 289 тысяч подписчиков.

Это результат сотрудничества, пример партнерства государства и бизнеса в чрезвычайных условиях. Мы благодарны за доверие и продолжим работать в целях повышения качества и доступности образования в нашей стране, - сказал Кенжеханулы.