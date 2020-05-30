Казахстан и Узбекистан договорились на 50% снизить железнодорожные тарифы
Казахстан и Узбекистан договорились о снижении тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом.
Фото : zakon.kz.30 мая 2020, 13:02
Казахстан и Узбекистан договорились о снижении тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом, сообщает zakon.kz.
Посол Узбекистана в Казахстане отметил, что решается вопрос по тарифам на территории Афганистана.
По железнодорожным тарифам сейчас нашими соответствующими службами Узбекистана и Казахстана подписано соглашение о предоставлении 50-процентной скидки на железнодорожные перевозки, то есть эти вопросы сейчас на двустороннем уровне полностью отработали, – сказал Ниязходжаев в ходе международной видеоконференции "Перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС после выхода из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации".
Он пояснил, что стороны прорабатывают вопрос по снижению тарифов на железнодорожные перевозки уже на территории Афганистана.
Также посол отметил, что сегодня необходимо рассмотреть вопрос создания трехстороннего совместного российско-казахстано-узбекистанского предприятия по переработке плодовоовощной продукции.
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