В МВД РК ответили на вопросы про регистрацию армянских авто

Регистрация начинается с 1 июня.

Комитет административной полиции МВД Казахстана ответили на распространенные вопросы про регистрацию автомобилей из Армении, передает zakon.kz.

- Какие автомобили из Армении подпадают под регистрацию в Казахстане?

- Под регистрацию подпадают автомобили с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана, и ввезенные ими в нашу страну до 1 февраля 2020 года (постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая т.г. №306).

- Сколько необходимо заплатить для регистрации автомобиля, ввезенного из Армении?

- Стоимость регистрации автомобиля в рамках принятого постановления Правительства (от 20.05.2020 №306) составит 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию – 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге (1,25 МРП), за госномер –7 778 тенге(2,8 МРП).

- Почему будут выдаваться желтые номера?

- Поскольку ввезенные автомобили состоят на учете в уполномоченных органах Армении, при регистрации в Казахстане им будут присваиваться номера на желтом фоне, как для транспортных средств имеющих постоянную регистрацию в другом государстве.

При этом, номера будут присваиваться с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля (от "01" до "17"региона).

- Почему нельзя регистрировать "праворульные" и переоборудованные автомобили?

- Регистрация "праворульных" автомашин не предусматривается, поскольку запрещена с 2009 года. Запрет установлен Законом "О дорожном движении" и Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"Праворульные" автомобили изначально конструктивно созданы для эксплуатации в странах с левосторонним движением – Япония, Великобритания и т.д.

Поэтому при эксплуатации таких автомобилей на дорогах с правосторонним движением, водителям из-за ограниченного угла обзора затруднено безопасное выполнение маневров обгона, левого поворота и т.д.

Переоборудованные автомобили, с перенесенными органами управления с правостороннего на левостороннее расположение, подлежат регистрации только после предоставления собственником свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства выдается испытательными лабораториями, аккредитованными Министерством торговли и интеграции.

- Где будут храниться техпаспорта и госномера, выданные в Армении? Как будет осуществляться их возврат?

- Техпаспорт и госномера выданные в Армении будут сдаваться при регистрации автомобиля в Казахстане в специализированные Центры обслуживания населения и храниться в архивах до востребования собственником автомобиля.

Их возврат будет осуществляться по запросу собственников, в случае снятия автомобиля с регистрационного учета в Казахстане.

- Действительно ли регистрация будет бессрочной? А что если человек захочет продать автомобиль?

- Сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей не ограничиваются. Собственник автомобиля вправе сам принять решение о сроках его эксплуатации.

Если гражданин захочет перепродать свою автомашину он должен:

- снять с учета автомобиль в Казахстане, со сдачей "казахстанских" госномеров и техпаспорта;

- получить обратно в спецЦОНе"армянские" номера и техпаспорт:

-снять автомобиль с учета в Армении, где в настоящее время для этого предусмотрен "явочный характер";

- произвести уплату платежей (таможенные пошлины, сборы за первичную регистрацию и утилизацию), предусмотренных законодательством Казахстана.

После этого, он может перепродать автомобиль другому лицу.

- Можно ли регистрировать в Казахстане автомобили на лицо, не указанное в техпаспорте, выданном в Армении?

- Нет. Если автомобиль в Армении зарегистрирован на конкретного гражданина Казахстана, то и в нашей стране он будет регистрироваться на это же лицо, являющееся собственником автомобиля.

Не будет осуществляться регистрация таких автомобилей на лиц, управляющих ими на основании доверенности или страхового полиса, т.к. юридически они не являются собственниками автомобилей.

Вместе с тем, иные лица имеют право на управление такими автомобилями на основании страховых полисов.

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