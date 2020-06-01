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С 1 июня открываются СПА, бани, сауны и непродовольственные рынки в Алматы

Ожидается, что к работе вернутся свыше 900 объектов, с общей численностью 7,2 тыс. человек.

Фото : 24kz1 июня 2020, 09:00

В Алматы, в рамках смягчения ограничительных мер, с 1 июня возобновят работу СПА-салоны, общественные бани и сауны, сообщает zakon.kz.

Деятельность объектов разрешена при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мер. Перед началом работы, организациям надлежит ознакомиться с положениями постановления главного государственного санитарного врача Алматы и подготовить объекты с соответствии со всеми необходимыми требованиями, в числе которых соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима в помещении, социальное дистанцирование и др.

Объекты должны зарегистрироваться на сайте infokazakhstan.kz, где подтверждают свою готовность и гарантируют соблюдение прописанных норм, путем подписания уведомления электронной цифровой подписью.

В дальнейшем, выполнение ими карантинных мер будет отслеживаться в ходе рейдовых проверок мониторинговыми группами. В случае нарушений, объектам грозит административная ответственность, вплоть до их полного закрытия.

Дополнительно сообщаем, что количество сотрудников, необходимых непосредственно на местах, будет определяться самостоятельно руководителями предприятий. График работы для объектов индустрии красоты и здоровья остается в штатном режиме.

В целом, ожидается, что к работе вернутся свыше 900 объектов, с общей численностью 7,2 тыс. человек.

Кроме того, как ранее сообщалось, с 1 июня ограничения будут сняты с непродовольственных рынков, прошедших оценку готовности


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