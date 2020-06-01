Сколько казахстанских детей находятся в заключении
В текущем году было зарегистрировано 665 преступлений.
Фото : inform.kz1 июня 2020, 11:31
Количество преступлений среди несовершеннолетних казахстанцев снизилось на 10%. Об этом сообщил начальник управления ювенальной полиции комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов, передает корреспондент zakon.kz.
В 2014 году несовершеннолетними было совершено 3 533 преступления, в 2015 году - 2 923, в 2016 году - 3 291, в 2017 году - 3 121, в 2018 году - 2 920, в 2019 год - 2 645, в текущем году - 665 преступлений, снижение на 10%, - сообщил Асет Оспанов во время онлайн-конференции на Facebook.
По его словам, всего в местах лишения свободы находятся около 40 подростков, в начале года их было 42.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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