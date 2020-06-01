Полиция об авто из Армении: Оформить можно будет до 1 сентября

Каждый гражданин может пройти процедуру регистрации в самом ближайшем СпецЦОН.

Оформить авто из Армении можно будет до 1 сентября, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно на брифинге в полиции Алматы.

Речь идет о том транспорте, который был ввезен в Казахстан до 1 февраля 2020 года, а также имеет левостороннее рулевое управление. Важно знать, что период регистрации таких ТС с 1-го июня по 1-ое сентября этого года. Регистрация не может осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию - 695 тенге, – пошлина за техпаспорт – 3 тысячи 473 тенге и пошлина за госномер 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге, - разъяснил начальник УАП ДП Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

По словам спикера, и в данном случае действует принцип экстерриториальности, а это значит, каждый гражданин Казахстана, независимо от того, в каком городе он проживает, может пройти процедуру регистрации в самом ближайшем СпецЦОН, и при этом, он получит государственные регистрационные номерные знаки того региона, где прописан.

К примеру, если автовладелец – житель Алматинской области, проходит регистрацию в СпецЦОН города Алматы, ему на руки выдаются номера с серией "05". Отмечу, что ГРНЗ для ТС из Армении на желтом фоне. Обязательства у владельцев автомашин, прошедших регистрацию, на общих основаниях: они должны проходить ежегодный технический осмотр, вовремя платить налоги, штрафы и самое главное не допускать нарушения ПДД. Все имеющиеся автоматизированные информационные системы, используемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, другими словами камеры "АИС БДД", "Сергек", интегрированы и имеют возможность распознать госномер авто из Армении. Кроме того, при постановке на учет данные транспортные средства будут проверяться по линии Интерпола на предмет криминального происхождения, - резюмировал полковник Мураталиев.

Для сведения: для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25% месячного расчетного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

3) СРТС и ГРНЗ на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;

4) документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

5) в особые отметки вносятся записи: "ТСРА" и "Не подлежит к регистрации на иное лицо";

6) В случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты.

7) При утере ГРНЗ, выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.

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