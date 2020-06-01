Как будут бороться со стихийными торговцами на вокзалах

Отметим, постановлением главного санитарного врача на транспорте запрещена стихийная торговля не только в пассажирских вагонах, но и в зданиях железнодорожных и автовокзалов.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Казахстана Садвакас Байгабулов рассказал, кто будет следить за стихийными торговцами на железнодорожных вокзалах, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что постановлением запрещена стихийная торговля не только в пассажирских вагонах, но и в зданиях железнодорожных и автовокзалов.

Как раньше было: ходили по вагонам и предлагали чаи, продукты питания, теперь все это исключено. Будут приниматься меры, мониториться соблюдение правил, - отметил Садвакас Байгабулов во время онлайн-брифинга на Facebook.

Кроме того, в поездах не будут работать рестораны.

Если вагоны-рестораны будут функционировать, тогда пассажиры начнут ходить через весь состав поезда. Поэтому также было запрещено перемещение пассажиров с одного вагона в другой. На железнодорожных вокзалах и автовокзалах есть бутики, стационарные объекты торговли, вот им разрешена (работа - прим.), но при соблюдении санитарных норм, - уточнил главный санврач на транспорте.

Представители полиции на транспорте будут следить за тем, чтобы стихийные торговцы не смогли попасть в здание вокзала или вагоны.

Они будут проводить рейды на станциях. Также есть мобильные группы, в которые входят специалисты департамента контроля качества товаров и услуг безопасности на транспорте. Если такие факты будут, то будем применять самые жесткие требования к начальнику поезда, перевозчикам и к руководителю железнодорожного вокзала, - добавил Байгабулов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!