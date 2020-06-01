В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95%

В шести областях Казахстана 2 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области днем местами ожидается сильная жара 35-38 градусов. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 80-85%.

В Туркестанской области днем 2-4 июня на большей части ожидается сильная жара 40-42 градуса. В Туркестане днем 2-4 июня ожидается сильная жара 40-42 градуса. Вероятность шторма 90-95 %

В Кызылординской области днем 2 июня ожидается сильная жара 44 градуса. Вероятность шторма 95-100%

В Костанайской области местами ожидаются гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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