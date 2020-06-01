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13-летняя девочка выбросилась из окна 9 этажа в Рудном

Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное.

Фото : mail.kz1 июня 2020, 16:49

13-летняя девочка выбросилась из окна на 9 этаже в Рудном. Предварительной причиной, по которой девочка пошла на отчаянный шаг, называется семейный конфликт, сообщает zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Трагедия случилась два дня назад. Девочка упала на бетон и получила тяжелые травмы.

Врачи диагностировали множественные переломы и черепно-мозговую травму. Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии. Сегодня ее состояние по-прежнему крайне тяжелое, но стабильное, – сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

К коллегам из Рудного сегодня выехали специалисты областной детской больницы. Девочка находится в реанимации, пришла в сознание.


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