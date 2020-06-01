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1 июня в Нур-Султане закрыто свыше 70 объектов

Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм.

Фото : Пресс-служба акимата Нур-Султана1 июня 2020, 20:57

В Нур-Султане из-за несоблюдения санитарных норм 1 июня было закрыто свыше 70 объектов. Это кафе, рестораны, салоны красоты, стоматологии, цветочные. В числе которых, к примеру, кофейня Coffee Day, стоматология Orda Dent, салон красоты Ziba и т.д, сообщает zakon.kz.

Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по выявлению нарушений санитарных норм. 1 июня мониторингом было охвачено свыше 200 объектов. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.

Ранее за несоблюдение санитарных норм было закрыто 50 объектов, в числе которых также строительные компании. 150 предприятий получили предупреждение, часть оштрафована.

Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований, город будет вынужден вернуться к прежнему жесткому режиму карантина, - говорится в сообщении пресс-службы акимата столицы.

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