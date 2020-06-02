Уровень безработицы в Казахстане составит 6,1%

В 2020 году работой планируют обеспечить 1 млн 220 тыс. человек.

В Казахстане уровень безработицы в 2020 году составит до 6,1%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы думаем, что с июля месяца на рынке труда мы стабилизируем ситуацию и до конца года, мы думаем, безработица будет составлять 6,1%, - сказал Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

Он отметил, что в этом году работой планируют обеспечить 1 млн 220 тыс. человек.

Мы будем использовать весь потенциал, государственные программы. По планируемым программам будет создано 225 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день по "Дорожной карте занятости" мы начали 6,5 тыс. проектов, 5 тыс. 300 уже начались - 130 тыс. рабочих мест открыли. Из них 35% - это молодежь, - добавил глава Минтруда.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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