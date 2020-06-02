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В Алматы с 1 июня будут проверять воздух на наличие бензапирена

Пробы воздуха будут отбираться 1 раз в неделю.

Фото : Liter.kz2 июня 2020, 09:51

РГП "Казгидромет" включил анализ содержания бензапирена в перечень показателей атмосферного воздуха по Алматы, сообщает zakon.kz.

По поручению Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мирзагалиева Мазгума c 1 июня "Казгидромет" приступил к мониторингу содержания бензапирена в атмосферном воздухе в Алматы.

Пробы воздуха будут отбираться 1 раз в неделю, на 5-ти постах ручного отбора проб, результаты анализов будут публиковаться в ежемесячных бюллетенях на сайте и страницах социальных сетей "Казгидромет", - сообщили в ведомстве.
.

Бензапирен — ароматическое соединение, представитель семейства полициклических углеводородов, обладает сильнейшей канцерогенной активностью; чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм относится к I (высшему) классу опасности.


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