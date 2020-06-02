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Сабуров и Мусагалиев поздравили казахстанских выпускников

Они пожелали выпускникам исполнять свои мечты и ставить перед собой цели.

Фото : кадр из видео2 июня 2020, 11:40

Комики Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев, Сангаджи Тарбаев, Нурлан Коянбаев и Данияр Джумадилов поздравили казахстанских выпускников, передает zakon.kz.

Обращаюсь ко всем выпускникам Республики Казахстан. В первую очередь, я хочу вам посочувствовать. Уверен, не тот выпускной вы себе планировали, но пусть в дальнейшем все будет так, как вы планируете. Пусть все ваши мечты исполнятся. Желаю белой дороги в жизни. Выбирайте ту дорогу, которая по душе, которая вам нравится. Исполняйте свои мечты, ставьте перед собой цели. А сейчас подарок моего друга Данияра, - сказали они.

Видео появилось на странице бывшего участника команды КВН "Спарта" Данияра Джумадилова. После поздравления комиков, он спел песню.


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