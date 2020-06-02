У акима Темиртау выявили коронавирус
Состояние Ашимова удовлетворительное, стабильное.
Фото : акимат Темиртау2 июня 2020, 12:55
У акима Темиртау выявили коронавирус, передает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, результат теста на КВИ у градоначальника Галыма Ашимова положительный. Он находится дома на самоизоляции.
Состояние Ашимова удовлетворительное, стабильное. Он будет находиться на самоизоляции 14 дней.
Временно исполняет обязанности акима Темиртау заместитель Ашимова Мирас Куттыбай.
Сам акимат работает в штатном. Контактные лица установлены, в том числе работника аппарата акимата, результаты на коронавиурс у них отрицательные.
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